Полицейские задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков в Назарово

В ходе спецоперации полицейские задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. У мужчины были обнаружены фасованные пакеты на 126 «закладок».

«При личном досмотре в сумке у ранее судимого мужчины 1997 года рождения были обнаружены пакеты с наркотическим веществом, фасованным на 126 «закладок». Согласно результату экспертизы данное вещество является синтетическим наркотиком общей массой 90 гр.», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 ч.3 и статье 228.1 ч.4 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчину задержали, на данный момент он находится под стражей, следствие продолжается.

Фото: МВД.24