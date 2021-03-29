Директор «Красноярскавтотранса» подозревается в мошенничестве

Как установили в региональном управлении ФСБ, директор государственного предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс» Вячеслав Ерошевич обвинен в противоправной деятельности.

Как сообщил Sibnovosti.ru источник, «в 2018 году он вступил в сговор со своим знакомым – директором ООО "Красмоторс - М", который составил ведомость на автомобиль "Тойота Land Cruiser", содержащую недостоверные данные о том, что автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии и необходим капитальный ремонт двигателя, АКПП, а также иных основных узлов и агрегатов на общую сумму свыше 1 миллиона рублей».

Ерошевич оценил автомобиль по фиктивной ведомости, согласно которой, с учётом повреждений, рыночная стоимость автомобиля была сильно занижена и составила 146 000 рублей. Директор продал машину своему близкому родственнику, но по факту пользовался им сам.

В приемной «Красноярскавтотранса» от комментариев отказались, сообщив, что директора нет на месте.

Из сообщения источника известно, что ГУ МВД Росси по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).