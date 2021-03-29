В многоэтажке в Студгородке мужчина избил женщину в подъезде

Очередная сцена насилия произошла в красноярской многоэтажке. На этот раз в объективы камер видеонаблюдения попало, как мужчина толкает и бьет ногами женщину на лестничной площадке в доме на ул. Киренского, 35. Судя по записям, женщина хотела войти в один из двух лифтов и поехать отдельно. Однако молодой человек с силой затолкнул ее в другой подъемник. При этом женщина ударилась головой о проем лифта, упала. После этого мужчина затолкал ее в лифт ногами и стал нажимать на кнопки. Женщина самостоятельно поднялась – на этом запись заканчивается.

В полиции по факту случившегося проводят проверку и устанавливают участников ситуации.

Напомним, что в декабре в многоэтажке на ул. Карамзина мужчина также на лестничной клетке возле лифта избил девушку. Он ударил ее кулаком в лицо и несколько раз ногами в живот.