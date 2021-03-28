Бездомная собака покусала двухлетнего ребенка в Красноярске

В Красноярске бездомная собака напала на ребенка. Все произошло 27 марта на улице Норильской. Следователи уже взялись за расследование дела.

По информации СК, собака напала на мальчика, когда он вместе с матерью проходил между двумя припаркованными машинами и решил ее потрогать. По словам женщины, животное было чипировано.

Следственный комитет уже проводит проверку по факту произошедшего. Местные жители рассказывают, что стая собак в районе Норильской постоянно терроризирует прохожих: на животных несколько раз жаловались, и сейчас некоторые жильцы не выходят из дома без электрошокера.