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Житель Красноярского края инсценировал угон своего автомобиля ради страховки

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 27 Марта 2021
автомобиль, мошенничество, страхование
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о покушении на мошенничество в сфере страхования. Двое его фигурантов инсценировали угон автомобиля для получения страховки.  

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, в январе 2020 года в полицию обратился мужчина с заявлением о хищении у него автомобиля Toyota Land Cruiser с парковки у аэропорта Красноярск. Сумма заявленного причиненного ущерба составила 5,5 млн руб. Но в ходе возбужденного уголовного дела о краже выяснилось, что владелец иномарки совместно со своим подельником из Омска инсценировали кражу. С помощью подложного документа машина была вывезена в Монголию.

Как указывается в сообщении ведомства, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования). Кроме того, в отношении жителя Омска возбудил дело по ч. 1 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения заключения.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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