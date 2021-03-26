Сотрудника налоговой с товарищами подозревают в афере на 2 миллиона рублей

Сотрудника налоговой задержали, он подозревается в похищении бюджетных денег. Об этом сообщил Newslab источник в правоохранительных органах.

В период с 2015 по 2020 годы организованная злоумышленниками мошенническая схема позволила похитить им более 2 миллионов рублей. Для этого они вносили в ведомственные информационные ресурсы недостоверные сведения о возврате налогов и сборов. Деньги уходили на счета аффилированных лиц.

В отношении фигурантов возбудили 7 уголовных дел по статье159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Источник утверждает, что они признали свою вину и сотрудничают со следствием.