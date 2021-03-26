Уголовное дело о взятках в Богучанском районе рассмотрит суд в Красноярске

Октябрьский районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело предпринимателя, который обвиняется в совершении семи преступлений по ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Обвинительное заключение утвердил краевой прокурор.

Эпизоды уголовного дела относятся к 2015 году. По версии следствия, обвиняемый передал начальнику МКУ «Муниципальная служба заказчика» Богучанского района денежные средства в качестве взяток 1,8 млн руб.

«За незаконное вознаграждение взяткополучатель оказывал содействие в победе в аукционах на заключение муниципальных контрактов для нужд Богучанского района. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 11 млн рублей», - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, дело начальника МКУ находится на рассмотрении в суде.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году был задержан глава Богучанского района Александр Бахтин. Тогда сообщалось, что чиновник якобы договорился с начальником МКУ «Муниципальная служба заказчика» о получении денег от руководителей организаций и частных предпринимателей.