Красноярские полицейские нашли угнанный в Германии Land Rover

В Красноярске полицейские нашли Land Rover, который был угнан в Германии еще шесть лет назад. В ближайшее время автомобиль будет отправлен на «родину».

Наряд сотрудников красноярской ГИБДД остановили Land Rover для проверки документов. Качество номерного обозначения кузова вызвало у полицейских сомнение, а водитель пояснил, что приобрел машину у неизвестного ему гражданина. В дальнейшем в ходе автотехнической экспертизы выяснилось, что идентификационная маркировка кузова была видоизменена кустарным способом.

«К установлению владельца автомобиля подключились сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские установили, что машина могла быть угнана с территории иностранного государства. В адрес правоохранительных органов Германии был направлен соответствующий запрос», - рассказали о поиске владельца автомобиля в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

После того, как было установлено, что Land Rover угнали в Дюссельдорфе в 2014 году и он значится в международном розыске, машину передали представителю страховой компании

Уголовное дело в Красноярске возбуждено по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства).

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю