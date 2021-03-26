26 марта
Красноярск
погода -4 °C
76.17
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские полицейские нашли угнанный в Германии Land Rover

Главная Происшествия
Красноярск
10:06 26 Марта 2021
автомобиль, угон, германия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске полицейские нашли Land Rover, который был угнан в Германии еще шесть лет назад. В ближайшее время автомобиль будет отправлен на «родину».

Наряд сотрудников красноярской ГИБДД остановили Land Rover для проверки документов. Качество номерного обозначения кузова вызвало у полицейских сомнение, а водитель пояснил, что приобрел машину у неизвестного ему гражданина. В дальнейшем в ходе автотехнической экспертизы выяснилось, что идентификационная маркировка кузова была видоизменена кустарным способом.

«К установлению владельца автомобиля подключились сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские установили, что машина могла быть угнана с территории иностранного государства. В адрес правоохранительных органов Германии был направлен соответствующий запрос», - рассказали о поиске владельца автомобиля в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

После того, как было установлено, что Land Rover угнали в Дюссельдорфе в 2014 году и он значится в международном розыске, машину передали представителю страховой компании

Уголовное дело в Красноярске возбуждено по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства).

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Уголовное дело о взятках в Богучанском районе рассмотрит суд в Красноярске

Уголовное дело о взятках в Богучанском районе рассмотрит суд в Красноярске

26 Марта 2021 г.
Предприниматель обвиняется в даче взяток на 1,8 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске две девушки ограбили квартиру, обманув ребенка

В Красноярске две девушки ограбили квартиру, обманув ребенка

26 Марта 2021 г.
Они представились сотрудниками управляющей компании, мальчик их впустил
Новости Красноярска: Красноярец беспричинно поджог чужой автомобиль

Красноярец беспричинно поджог чужой автомобиль

25 Марта 2021 г.
Теперь его ждут исправительные работы
Новости Красноярска: Первый пал сухой травы зарегистрирован в Красноярске

Первый пал сухой травы зарегистрирован в Красноярске

25 Марта 2021 г.
Сотрудники МЧС тушили пожар на улице Мичурина
Новости Красноярска: В суд направлено уголовное дело красноярского адвоката

В суд направлено уголовное дело красноярского адвоката

25 Марта 2021 г.
Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве
Новости Красноярска: В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

25 Марта 2021 г.
Органы прокуратуры проверили предприятия отрасли в двух районах края
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Новости Красноярска: Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

24 Марта 2021 г.
Ущерб городскому бюджету оценен в 5 млн рублей
Новости Красноярска: Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

23 Марта 2021 г.
Краевой центр в лидерах по уровню роста цен на жилье в стране
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru