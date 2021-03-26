В Красноярске две девушки ограбили квартиру, обманув ребенка

Две молодые девушки из Канска ограбили квартиру, обманув ребенка. В январе подруги 16 и 18 лет приехали в Красноярск и стали попрошайничать. Потом они решили обмануть ребенка. Они приметили 8-летнего мальчика, которого убедили, что являются сотрудницами управляющей компании. Он впустил их в квартиру — девушки внушили школьнику, что нужно проверить водосчетчики. Отвлекая внимание ребенка, они по очереди похитили золотые украшения на 40 тысяч рублей.

«В настоящее время все основные следственные действия по уголовному завершены, и в ближайшее время обвиняемые, их защитники и потерпевшая сторона приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.