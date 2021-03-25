Первый пал сухой травы зарегистрирован в Красноярске

В Красноярске зарегистрирован первый пал сухой травы в этом году. Ее подожгли в районе ул. Мичурина.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, поджог произошел на площади около 100 кв. м. Пожар был ликвидирован.

В ведомстве также сообщили о том, что с началом дачного сезона участились случаи пожаров на садовых участках. За несколько дней в Емельяновском районе в результате неосторожного обращения с огнем сгорело несколько дач.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю