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Первый пал сухой травы зарегистрирован в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
13:36 25 Марта 2021
пожар, мчс, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске зарегистрирован первый пал сухой травы в этом году. Ее подожгли в районе ул. Мичурина.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, поджог произошел на площади около 100 кв. м. Пожар был ликвидирован.

В ведомстве также сообщили о том, что с началом дачного сезона участились случаи пожаров на садовых участках. За несколько дней в Емельяновском районе в результате неосторожного обращения с огнем сгорело несколько дач.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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