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В суд направлено уголовное дело красноярского адвоката

Главная Происшествия
Красноярск
13:18 25 Марта 2021
адвокат, скр, уголовное, взятка, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске завершено расследование уголовного дела адвоката Ольги Ганюшкиной. Оно длилось около двух лет.   

Дело было возбуждено в феврале 2019 года. Как писали тогда Sibnovosti.ru, адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Ольгу Ганюшкину задержали по подозрению в посредничестве при передачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в декабре 2018 года при ее посредничестве была достигнута договоренность между подсудимым (он обвинялся в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере) и заместителем председателя Советского райсуда о передаче последнему взятки в размере 1,2 млн руб. за назначение более мягкого наказания. Адвоката задержали при получении средств от родственника подсудимого.

«В ходе следствия обвиняемая признала вину в полном объеме и активно сотрудничала со следственными органами при изобличении судьи в получении взятки», - отметили в главном следственном управлении.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: страница главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в соцсети «ВКонтакте»

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