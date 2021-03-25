В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

На лесоперерабатывающих предприятиях Дзержинского и Тасеевского районов число иностранных рабочих превышает допустимую норму. К такому выводу пришли в прокуратуре Красноярского края.

Данные были получены в результате проверки соблюдения трудового и миграционного законодательства, которые провели прокуроры двух районов. Объектами проверок стали юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в отрасли.

«От 60 до 100% работников предприятий являются иностранными гражданами, в связи с чем, предпринимателями превышена допустимая 50-процентная доля иностранных работников, привлеченных к труду, от их общей численности», - отметили в надзорном ведомстве.

Были выявлены и еще ряд нарушений. Как выяснилось, работникам не выдаются средства индивидуальной защиты, а трудовые договоры с ними заключаются с нарушением закона.

В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ (несоблюдение установленных ограничений в отношении иностранных граждан на осуществление отдельных видов деятельности), ч. 1 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства) и ч. 1, 2, 3 ст. 5.27.1 (нарушение требований охраны труда).