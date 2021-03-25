В Красноярске арестована еще одна подозреваемая по делу о торговле детьми

Новый подозреваемый появился в деле о торговле детьми в Красноярске. Это 45-летняя знакомая директора ООО «Дидилия», который организовал преступную деятельность. Женщина заключена под стражу. Ранее были задержаны сам 33-летний организатор, а также его знакомые 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Все они находятся под стражей. Кроме того, под домашний арест помещена 34-летняя супруга организатора, а также 27-летняя гражданка Казахстана, которая выполняла функцию суррогатной матери.

«В 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц, к проведению медицинских услуг, в результате которых наступал беременность, оформлению необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за денежное вознаграждение», - пояснили в Следственном комитете.

В 2020 году женщины в роддоме Красноярска родили детей, получили на них свидетельства о рождении и через нотариуса оформили доверенность на организаторов преступного бизнеса, уполномочив их представлять их интересы. За передачу новорожденных женщины получили 850 тысяч рублей.

Подозреваемые планировали передать детей новым родителям.