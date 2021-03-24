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В Норильске бывший следователь МВД получил 10 лет тюрьмы за взятку

Главная Происшествия
Красноярск
18:00 24 Марта 2021
расследование, тюрьма, взятка, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший старший следователь по особо важным делам осужден на 10 лет колонии строгого режима. В 2018 году он вел дело по подозрению норильского предпринимателя в присвоении денег партнера по бизнесу.

Он провел очную ставку между подозреваемым и потерпевшим, где «вытянул» показания в пользу первого. После этого дело закрыли. Позже выяснилось, что причина столь быстрого прекращения расследования была во взятке — за закрытие дела полицейский получил от предпринимателя вознаграждение размером два миллиона рублей. Старший следователь был задержан в момент получения части денег с поличным.

СК сообщает, что бывший полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 ч.6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Фото: sledcom.ru

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