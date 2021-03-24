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Красноярец приговорен к принудительным работам за оскорбление и избиение фельдшера скорой помощи

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 24 Марта 2021
нападение, красноярск, скорая, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мировой суд Советского района вынес приговор молодому красноярцу, который избил и оскорбил фельдшера скорой помощи. Неприятная история случилась в микрорайоне Солнечный в июне прошлого года. Бригада скорой помощи приехала по вызову для оказания медицинской помощи женщине. Когда медик осматривала пациентку – гражданскую супругу агрессивного красноярца, – тот стал оскорблять фельдшера, а затем несколько раз ударил. Пострадавшая обратилась в полицию.

«По факту случившегося в отношении красноярца дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Рассмотрев материалы уголовного дела, Мировой суд Советского района Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что в феврале неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера скорой помощи, которая приехала оказывать помощь его ребенку. Когда медик закончила осмотр, он выпустил пса из клетки, женщине пришлось убегать из квартиры.

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