Красноярец приговорен к принудительным работам за оскорбление и избиение фельдшера скорой помощи

Мировой суд Советского района вынес приговор молодому красноярцу, который избил и оскорбил фельдшера скорой помощи. Неприятная история случилась в микрорайоне Солнечный в июне прошлого года. Бригада скорой помощи приехала по вызову для оказания медицинской помощи женщине. Когда медик осматривала пациентку – гражданскую супругу агрессивного красноярца, – тот стал оскорблять фельдшера, а затем несколько раз ударил. Пострадавшая обратилась в полицию.

«По факту случившегося в отношении красноярца дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Рассмотрев материалы уголовного дела, Мировой суд Советского района Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что в феврале неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера скорой помощи, которая приехала оказывать помощь его ребенку. Когда медик закончила осмотр, он выпустил пса из клетки, женщине пришлось убегать из квартиры.