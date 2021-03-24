24 марта
Красноярск
погода +2 °C
76.15
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В ювелирном магазине «Кристалл» прокомментировали визит судебных приставов

Главная Происшествия
Красноярск
14:39 24 Марта 2021
суд, драгоценности, общество, красноярск, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 

Замдиректора старейшего ювелирного магазина Красноярска «Кристалл» Иван Губкин прокомментировал Sibnovosti.ru вчерашний визит судебных приставов. Он отметил, что действия представителей федеральной службы никак не повлияли на работу ювелирного салона. Приставы арестовали часть украшений – в основном изделия премиум-класса, стоимостью от 500 тысяч до 2 млн рублей. Так что большая часть ассортимента, которая представляет интерес для покупателей, осталась на витринах.

«Приставы пришли, панику навели. Буквально на пять минут перекрыли все входы и выходы, а потом зашли внутрь, сняли оцепление. Мы им выделили товар, который они могут арестовать. На полках есть весь стандартный товар для потребителей с разным достатком. И серебро, и золото, и мельхиор, и платина», — заявил Иван Губкин.

По информации Sibnovosti.ru, судебные приставы работают в рамках исполнительного производства: три года назад бывший акционер «Кристалла», депутат костромской думы Флун Гумеров подал иск в суд на 52 миллиона рублей. 10 миллионов рублей ему выплатили, а накануне приставы пришли за остальной частью суммы.

Происшествия / НОВОСТИ

В Норильске бывший следователь МВД получил 10 лет тюрьмы за взятку

24 Марта 2021 г.
Полицейский получил взятку два миллиона рублей
Новости Красноярска: Красноярец приговорен к принудительным работам за оскорбление и избиение фельдшера скорой помощи

Красноярец приговорен к принудительным работам за оскорбление и избиение фельдшера скорой помощи

24 Марта 2021 г.
Пациент обрушил на медика свой гнев во время осмотра
Новости Красноярска: Белого медведя отогнали от задании администрации Диксона

Белого медведя отогнали от задании администрации Диксона

24 Марта 2021 г.
Полицейского вызвали местные жители
Новости Красноярска: Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

24 Марта 2021 г.
Ущерб городскому бюджету оценен в 5 млн рублей
Новости Красноярска: Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

23 Марта 2021 г.
Фото прислал наш читатель
Новости Красноярска: Пострадавшего в пожаре в Манском районе госпитализировали в ожоговый центр Красноярска

Пострадавшего в пожаре в Манском районе госпитализировали в ожоговый центр Красноярска

23 Марта 2021 г.
Всего в пожаре пострадали трое, один человек погиб
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские руководители вызвали большое уважение

Красноярские руководители вызвали большое уважение

24 Марта 2021 г.
В России провели исследование об отношении подчиненных к своим начальникам
Новости Красноярска: Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

23 Марта 2021 г.
Краевой центр в лидерах по уровню роста цен на жилье в стране
Новости Красноярска: Виктор Толоконский: «Помню, как тяжело давалось решение о возведении стадиона для ХК «Енисей»

Виктор Толоконский: «Помню, как тяжело давалось решение о возведении стадиона для ХК «Енисей»

23 Марта 2021 г.
Экс-губернатор Красноярского края поздравил хоккеистов «Енисея» с победой в чемпионате России
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru