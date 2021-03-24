В ювелирном магазине «Кристалл» прокомментировали визит судебных приставов

Замдиректора старейшего ювелирного магазина Красноярска «Кристалл» Иван Губкин прокомментировал Sibnovosti.ru вчерашний визит судебных приставов. Он отметил, что действия представителей федеральной службы никак не повлияли на работу ювелирного салона. Приставы арестовали часть украшений – в основном изделия премиум-класса, стоимостью от 500 тысяч до 2 млн рублей. Так что большая часть ассортимента, которая представляет интерес для покупателей, осталась на витринах.

«Приставы пришли, панику навели. Буквально на пять минут перекрыли все входы и выходы, а потом зашли внутрь, сняли оцепление. Мы им выделили товар, который они могут арестовать. На полках есть весь стандартный товар для потребителей с разным достатком. И серебро, и золото, и мельхиор, и платина», — заявил Иван Губкин.

По информации Sibnovosti.ru, судебные приставы работают в рамках исполнительного производства: три года назад бывший акционер «Кристалла», депутат костромской думы Флун Гумеров подал иск в суд на 52 миллиона рублей. 10 миллионов рублей ему выплатили, а накануне приставы пришли за остальной частью суммы.