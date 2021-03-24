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Судебные приставы в «Кристалле» арестовали драгоценности на 42 миллиона рублей

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Красноярск
14:39 24 Марта 2021
суд, драгоценности, общество, красноярск, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне у старейшего ювелирного магазина Красноярска были замечены приставы в форме с оружием и понятыми. Замдиректора «Кристалла» Иван Губкин прокомментировал Sibnovosti.ru вчерашние события.

По его словам, три года назад бывший акционер магазина, депутат костромской думы Флун Гумеров подал иск в суд на 52 миллиона рублей. 10 миллионов рублей ему выплатили, а вчера приставы пришли за остальной частью суммы.

«Все данные мы предоставили судебным приставам добровольно, еще до того, как они пришли, но, по их словам, до них данные не дошли почему-то. Они пришли, панику навели. Буквально на пять минут перекрыли все входы и выходы, а потом зашли внутрь, сняли оцепление. Мы им выделили товар, который они могут арестовать, на 42 миллиона, в основном это премиум класс.

Сейчас магазин работает в штатном режиме, все в порядке. Запасы есть, мы все кризисы переживали, и этот переживем», — рассказал Иван Губкин.

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