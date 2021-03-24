Судебные приставы в «Кристалле» арестовали драгоценности на 42 миллиона рублей

Накануне у старейшего ювелирного магазина Красноярска были замечены приставы в форме с оружием и понятыми. Замдиректора «Кристалла» Иван Губкин прокомментировал Sibnovosti.ru вчерашние события.

По его словам, три года назад бывший акционер магазина, депутат костромской думы Флун Гумеров подал иск в суд на 52 миллиона рублей. 10 миллионов рублей ему выплатили, а вчера приставы пришли за остальной частью суммы.

«Все данные мы предоставили судебным приставам добровольно, еще до того, как они пришли, но, по их словам, до них данные не дошли почему-то. Они пришли, панику навели. Буквально на пять минут перекрыли все входы и выходы, а потом зашли внутрь, сняли оцепление. Мы им выделили товар, который они могут арестовать, на 42 миллиона, в основном это премиум класс.

Сейчас магазин работает в штатном режиме, все в порядке. Запасы есть, мы все кризисы переживали, и этот переживем», — рассказал Иван Губкин.