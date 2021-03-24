Белого медведя отогнали от задании администрации Диксона

В Диксоне к зданию администрации поселка пришел белый медведь. Опасное животное отогнал полицейский.

О происшествии в поселке сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю. По его данным, участкового вызвал местный житель, который увидел медведя у одной из детских площадок. Решать задачу пришлось старшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Таймырскому району Николаю Фещукову.

«Животное спокойно перемещалось по улице и совершенно не реагировало на крики жителей и собачий лай. Обратить в бегство арктического гостя удалось только с помощью выстрелов в воздух из ружья. Медведь, застигнутый правоохранителем у дверей администрации поселка, пустился наутек и скрылся», - рассказали о развитии событий в краевом главке полиции.

В ведомстве отметили, что никто из жителей поселка и само животное не пострадали.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю