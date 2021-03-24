24 марта
Красноярск
погода -5 °C
75.36
 
€ 89.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Белого медведя отогнали от задании администрации Диксона

Главная Происшествия
Красноярск
10:37 24 Марта 2021
администрация, выстрелы, поселок, мвд, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Диксоне к зданию администрации поселка пришел белый медведь. Опасное животное отогнал полицейский.

О происшествии в поселке сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю. По его данным, участкового вызвал местный житель, который увидел медведя у одной из детских площадок. Решать задачу пришлось старшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Таймырскому району Николаю Фещукову.

«Животное спокойно перемещалось по улице и совершенно не реагировало на крики жителей и собачий лай. Обратить в бегство арктического гостя удалось только с помощью выстрелов в воздух из ружья. Медведь, застигнутый правоохранителем у дверей администрации поселка, пустился наутек и скрылся», - рассказали о развитии событий в краевом главке полиции.

В ведомстве отметили, что никто из жителей поселка и само животное не пострадали.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

24 Марта 2021 г.
Ущерб городскому бюджету оценен в 5 млн рублей
Новости Красноярска: Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

23 Марта 2021 г.
Фото прислал наш читатель
Новости Красноярска: Пострадавшего в пожаре в Манском районе госпитализировали в ожоговый центр Красноярска

Пострадавшего в пожаре в Манском районе госпитализировали в ожоговый центр Красноярска

23 Марта 2021 г.
Всего в пожаре пострадали трое, один человек погиб
Новости Красноярска: В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

23 Марта 2021 г.
Прокуратура добивается возврата недвижимости городу
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Новости Красноярска: Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

23 Марта 2021 г.
Центр располагается в трехэтажном частном жилом доме
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

23 Марта 2021 г.
Краевой центр в лидерах по уровню роста цен на жилье в стране
Новости Красноярска: В лесничестве Сухобузимского района вырубили лес на 70 млн рублей

В лесничестве Сухобузимского района вырубили лес на 70 млн рублей

22 Марта 2021 г.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре края
Новости Красноярска: Юные красноярские дзюдоисты помогли Сибири победить на президентском турнире

Юные красноярские дзюдоисты помогли Сибири победить на президентском турнире

22 Марта 2021 г.
Соревнования на призы Владимира Путина прошли в Санкт-Петербурге
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru