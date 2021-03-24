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Руководителя красноярской управляющей компании подозревают в мошенничестве

Главная Происшествия
Красноярск
10:18 24 Марта 2021
мошенничество, субсидии, благоустройство, прокуратура, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из управляющих компаний – ООО «Тэрра». Оно расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Дело возбуждено по итогам проверки соблюдения бюджетного законодательства, которую провела городская прокуратура. В ходе нее выяснилось, что руководитель компании получил в мэрии субсидию на ремонт дворов, представив поддельный платежный документ о расчетах с подрядчиком.

«В результате указанных действий муниципальному бюджету причинен ущерб в размере свыше 5 млн рублей. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

В начале марта главное управление МВД России по Красноярскому краю сообщало о том, что руководитель одной из управляющих компаний Красноярска стал фигурантом уголовного дела, также возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда речь шла об ущербе бюджету в размере около 4 млн руб., нанесенном по аналогичной схеме.

 

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