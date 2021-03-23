Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

Силовики были замечены на входе в магазин сегодня в обед. Скорее всего, это были судебные приставы, которые проводили спецоперацию. На фото видно, что люди в полном обмундировании и с оружием готовятся зайти в здание ювелирного магазина «Кристалл» вместе с предположительными понятыми. Как говорят очевидцы, рядом на парковке на ул. Диктатуры пролетариата находился фургон ФССП.

Дозвониться до пресс-службы управления судебных приставов по Красноярскому краю на момент публикации корреспонденту Sibnovosti.ru не удалось. В самом магазине также не отвечают на телефонные звонки. На данный момент мы выясняем подробности.

Отметим, что «Кристалл» является старейшим ювелирным магазином Красноярска.