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Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

Главная Происшествия
Красноярск
15:31 23 Марта 2021
происшествия, общество, суд, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Силовики были замечены на входе в магазин сегодня в обед. Скорее всего, это были судебные приставы, которые проводили спецоперацию. На фото видно, что люди в полном обмундировании и с оружием готовятся зайти в здание ювелирного магазина «Кристалл» вместе с предположительными понятыми. Как говорят очевидцы, рядом на парковке на ул. Диктатуры пролетариата находился фургон ФССП.

Дозвониться до пресс-службы управления судебных приставов по Красноярскому краю на момент публикации корреспонденту Sibnovosti.ru не удалось. В самом магазине также не отвечают на телефонные звонки. На данный момент мы выясняем подробности.

Отметим, что «Кристалл» является старейшим ювелирным магазином Красноярска.

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