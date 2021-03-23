23 марта
Красноярск
погода +5 °C
74.61
 
€ 88.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пострадавшего в пожаре в Манском районе госпитализировали в ожоговый центр Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
14:50 23 Марта 2021
общество, пожар, пострадавшие, происшествия, госпитализация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пострадавшего в пожаре в социально-реабилитационном центре села Сорокино санрейсом доставили в ожоговый центр Красноярска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Манского района Артем Черных.

Накануне вечером в селе загорелось деревянное здание, которое было передано благотворительному фонду «Инициатива добра». В социально-реабилитационном центре жили люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В момент пожара в здании находились 11 человек. Трое пострадали, один человек погиб.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Тушили огонь почти пять часов.

«Здание деревянное каркасной конструкции вспыхнул как спичка и быстро было охвачено огнем. Сооружение принадлежит частному лицу, являющемуся одним из учредителей благотворительного фонда «Инициатива добра» и этому же фонду оно было передано в безвозмездное пользование. Эвакуированные граждане расположились в соседнем здании, принадлежащем указанному собственнику», - сообщил Артем Черных.

По словам главы Манского района, пострадавшим предоставят питание и одежду.

Фото: Артем Черных / Facebook

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

Силовики пришли в ювелирный магазин «Кристалл»

23 Марта 2021 г.
Фото прислал наш читатель
Новости Красноярска: В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

23 Марта 2021 г.
Прокуратура добивается возврата недвижимости городу
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Новости Красноярска: Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

23 Марта 2021 г.
Центр располагается в трехэтажном частном жилом доме
Новости Красноярска: Мошенники обманывают красноярцев под предлогом снижения ставки по кредиту

Мошенники обманывают красноярцев под предлогом снижения ставки по кредиту

22 Марта 2021 г.
Жертвой такого «развода» стала пенсионерка из Норильска
Новости Красноярска: Директору лесосибирского «Управления городского хозяйства» предъявили обвинение

Директору лесосибирского «Управления городского хозяйства» предъявили обвинение

22 Марта 2021 г.
Он находится под домашним арестом
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Юные красноярские дзюдоисты помогли Сибири победить на президентском турнире

Юные красноярские дзюдоисты помогли Сибири победить на президентском турнире

22 Марта 2021 г.
Соревнования на призы Владимира Путина прошли в Санкт-Петербурге
Новости Красноярска: В лесничестве Сухобузимского района вырубили лес на 70 млн рублей

В лесничестве Сухобузимского района вырубили лес на 70 млн рублей

22 Марта 2021 г.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре края
Новости Красноярска: Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

20 Марта 2021 г.
В результате пожара погибли четверо детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru