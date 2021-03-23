Пострадавшего в пожаре в Манском районе госпитализировали в ожоговый центр Красноярска

Пострадавшего в пожаре в социально-реабилитационном центре села Сорокино санрейсом доставили в ожоговый центр Красноярска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Манского района Артем Черных.

Накануне вечером в селе загорелось деревянное здание, которое было передано благотворительному фонду «Инициатива добра». В социально-реабилитационном центре жили люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В момент пожара в здании находились 11 человек. Трое пострадали, один человек погиб.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Тушили огонь почти пять часов.

«Здание деревянное каркасной конструкции вспыхнул как спичка и быстро было охвачено огнем. Сооружение принадлежит частному лицу, являющемуся одним из учредителей благотворительного фонда «Инициатива добра» и этому же фонду оно было передано в безвозмездное пользование. Эвакуированные граждане расположились в соседнем здании, принадлежащем указанному собственнику», - сообщил Артем Черных.

По словам главы Манского района, пострадавшим предоставят питание и одежду.

Фото: Артем Черных / Facebook