В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

Власти Зеленогорска продали муниципальную недвижимость почти в 90 раз дешевле рыночной цены. К такому выводу пришли в прокуратуре Красноярского края.

Речь идет о четырех зданиях общей площадью более 3,3 тыс. кв. м. По данным надзорного ведомства, объекты были выставлены на электронные торги в декабре прошлого года муниципальным комитетом по управлению имуществом. При рыночной стоимости недвижимости 4,1 млн руб. индивидуальный предприниматель предложил за них в сумме 46,8 тыс. руб.

«Несмотря на очевидную несоразмерность предложенной цены, членами конкурсной комиссии принято решение о продаже предпринимателю всего комплекса имущества, тогда как законом им предоставлено право не принимать предложения участников торгов в случае их экономической нецелесообразности», - сообщили в краевой прокуратуре.

Ведомство добивается возврата проданного имущества. Для этого прокурор Зеленогорска направил в адрес главы города соответствующее представление.

Фото: официальный сайт ЗАТО Зеленогорск