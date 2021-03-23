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Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Главная Происшествия
Красноярск
09:55 23 Марта 2021
пенсии, уголовное, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Ленинский районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи. Об утверждении обвинительного заключения сообщили в краевой прокуратуре.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Оно расследовалось по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

«По версии следствия, женщина в августе и сентябре 2020 г. внесла недостоверные сведения в расходные кассовые документы о получении 38 гражданами пенсии через кассу почтового отделения. Фактически выплата пенсии не производилась, денежные средства в размере более 700 тыс. рублей были ею присвоены и израсходованы на личные цели», - рассказали в прокуратуре Красноярского края.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что права всех пострадавших пенсионеров были восстановлены.

«В ходе проведения следственных мероприятий УФПС Красноярского края оказывало все необходимое содействие. Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Это абсолютно недопустимо, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи. После происшествия мы уволили начальника отделения из компании. Все обязательства перед клиентами были выполнены в полном объеме», - отметили, в свою очередь, в УФПС Красноярского края.

Фото: страница прокуратуры Красноярского края в соцсети «ВКонтакте»

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