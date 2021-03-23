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Один человек погиб в результате пожара в социальном центре в Манском районе

Главная Происшествия
Красноярск
09:39 23 Марта 2021
пожар, центр, погиб, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Сорокино Манского района Красноярского края произошел пожар в социально-реабилитационном центре. Один человек погиб.

Социально-реабилитационный центр благотворительного фонда «Инициатива добра» располагается в трехэтажном частном жилом доме. Пожар произошел в ночь на 23 марта.

По предварительной информации главного управления МЧС по Красноярскому краю, один человек погиб, трое пострадали. Еще девять человек успели выбраться из здания.

Как уточнил ТАСС, площадь пожара составила 375 кв. м, в его тушении участвовали 14 человек и шесть единиц техники. По данным спасателей, причиной пожара, скорее всего, стало замыкание проводки.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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