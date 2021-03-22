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Мошенники обманывают красноярцев под предлогом снижения ставки по кредиту

Главная Происшествия
Красноярск
15:38 22 Марта 2021
мошенник, телефон, кредиты
Автор: Sibnovosti.ru
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О новом способе обмана красноярцев мошенниками предупреждают в краевой полиции. Так, жительница Норильска потеряла 20 тыс. рублей – аферисты предложили ей снизить процентную ставку по кредиту.

Звонок поступил с номера с кодом 495. Девушка представилась сотрудником банка и предложила возможность снизить процентную ставку кредитной карты пенсионерки.

«Женщину предложение заинтересовало. После чего девушка соединила ее с «коллегой», который попросил назвать серию и номер паспорта. Запрашиваемые сведения норильчанка, не задумываясь, сообщила неизвестному, назвала и все коды, которые ей приходили по смс. Позже женщина позвонила на горячую линию банка, где узнала, что с ее счета списано более 20 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейским потерпевшая сообщила, что знала о мошенниках, но предложение «банкиров» так ее заинтересовало, что она потеряла бдительность.

В МВД обращают внимание красноярцев: никому, даже «сотруднику банка» нельзя сообщать конфиденциальную информацию, которая содержится на банковской карте. При поступлении такого звонка, следует самостоятельно перезвонить в банк по официальным номерам телефонов и уточнить информацию.

Фото: pixabay.com

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