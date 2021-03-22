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Директору лесосибирского «Управления городского хозяйства» предъявили обвинение

Главная Происшествия
Красноярск
14:24 22 Марта 2021
директор, уголовное, пожар, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В Лесосибирске предъявлено обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре, в результате которого погибли четверо детей. Директору и руководителю отдела ЖКХ местного МКУ «Управление городского хозяйства» инкриминирована ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме перешла в собственность муниципалитета, и обеспечение ее сохранности согласно должностным обязанностям было возложено на руководителя управления городского хозяйства и его подчиненного - руководителя отдела ЖКХ.   В обязанности обоих входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан», - изложили позицию следствия в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, обвиняемые не выполнили возложенные на них обязанности по проверке жилого помещения и не приняли мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи. 

О задержании директора «Управление городского хозяйства» в СКР сообщили 20 марта. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Напомним, из-за неисправности электропроводки 17 марта в двухэтажном многоквартирном доме в Лесосибирске произошел пожар. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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