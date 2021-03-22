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В лесничестве Сухобузимского района вырубили лес на 70 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
14:04 22 Марта 2021
лес, вырубка, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сухобузимском районе Красноярского края выявлена незаконная рубка леса в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, рубка деревьев осуществлялась на территории Павловского участкового лесничества. Ее объем превысил 4 тыс. куб. м. В результате, по подсчетам правоохранительных органов, сумма ущерба, нанесенного государству, составила почти 70 млн руб.

«По данному факту следственным органом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) возбуждено уголовное дело, расследование которого поставлено на контроль в прокуратуре края», - говорится в сообщении.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года полицейские задержали преступную группу, членов которой подозревают в незаконной рубке леса. В течение трех лет трое мужчин воровали лес в семи районах края, причинив ущерб государственному лесному фонду на 35 млн руб.

Фото: сайт прокуратуры Красноярского края

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