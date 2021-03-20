Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

В Красноярском крае задержан директор МКУ «Управление городского хозяйства». Он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному после пожара в Лесосибирске, в результате которого погибли четверо детей.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, директор уже допрошен, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

«По предварительной версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем граждан. Следствие считает, что он не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся», - рассказал в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Лесосибирске произошел 17 марта. Проживавшая в нем семья состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю