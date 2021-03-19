Жительница Норильска вложила в «инвестиции» почти 1,5 миллиона рублей

Норильчанка увидела рекламу о заработке денег через инвестиционную платформу банка. Информацией заинтересовалась, скачала приложение, оформила требуемую заявку. С ней связались мошенники и «взяли ее в работу». Женщина долгое время была на связи с правонарушителями, они советовали ей брать кредиты, чтобы зарабатывать больше. В итоге она перевела на разные счета злоумышленникам почти 1,5 миллиона рублей.

В полицию женщина обратилась только после того, как отзывчивые прежде «менеджеры» перестали выходить на связь, а новые поясняли, что торговлю необходимо продолжать.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция предупреждает: