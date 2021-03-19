Жительница Норильска вложила в «инвестиции» почти 1,5 миллиона рублей

Норильчанка увидела рекламу о заработке денег через инвестиционную платформу банка. Информацией заинтересовалась, скачала приложение, оформила требуемую заявку. С ней связались мошенники и «взяли ее в работу». Женщина долгое время была на связи с правонарушителями, они советовали ей брать кредиты, чтобы зарабатывать больше. В итоге она перевела на разные счета злоумышленникам почти 1,5 миллиона рублей.
В полицию женщина обратилась только после того, как отзывчивые прежде «менеджеры» перестали выходить на связь, а новые поясняли, что торговлю необходимо продолжать.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Полиция предупреждает:
«Мошенничество в сфере инвестирования — распространённый метод выманивания денег. Аферисты обещают доверчивым людям высокую прибыль и граждане, вкладывая в инвестиционные проекты огромные деньги, в итоге остаются ни с чем. Остерегайтесь сомнительных инвестиционных фондов и брокерских организаций. Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись».