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Жительница Канска подожгла сожителя за побои и оскорбления

Главная Происшествия
Красноярск
08:56 19 Марта 2021
убийство, семья, канск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жительницу Канска подозревают в убийстве с особой жестокостью. По данным Следственного комитета, 42-летняя женщина подожгла своего сожителя, так как на протяжении нескольких лет он оскорблял ее и бил. Ночью она облила гражданского мужа спиртом и подожгла диван, на котором он лежал.

«От действий женщины диван, а затем ее сожитель загорелись. После совершения преступления потерпевший сразу же был доставлен в КГБУЗ «Канская МБ», где от полученных термических ожогов скончался. Во время совершения поджога, в доме, кроме погибшего, находились другие люди, которые не пострадали», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Свою вину женщина признала полностью. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

 

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