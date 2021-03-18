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Полицейские пресекли реализацию контрафактного шампуня

Главная Происшествия
Красноярск
15:15 18 Марта 2021
криминал, происшествия, красноярск, в красноярском крае, полиция, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в крупной торговой сети и нашли нарушение: шампуни под маркой известного бренда оказались подделкой.

Отличить поддельную банку шампуня от оригинальной на глаз очень сложно. Зачастую внешне они не отличаются ничем, покупатель замечает, что что-то не так только дома — такой продукт просто не мылиться, так что хорошо помыть им голову невозможно.

Полицейские изъяли 1340 бутылок шампуня, сумма ущерба, причиненного правообладателю в настоящее время устанавливается.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 ч.2 (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака), подозреваемым грозит приличный штраф — пятикратный размера стоимости товара, который они пытались продать.

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