Полицейские пресекли реализацию контрафактного шампуня

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в крупной торговой сети и нашли нарушение: шампуни под маркой известного бренда оказались подделкой.

Отличить поддельную банку шампуня от оригинальной на глаз очень сложно. Зачастую внешне они не отличаются ничем, покупатель замечает, что что-то не так только дома — такой продукт просто не мылиться, так что хорошо помыть им голову невозможно.

Полицейские изъяли 1340 бутылок шампуня, сумма ущерба, причиненного правообладателю в настоящее время устанавливается.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 ч.2 (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака), подозреваемым грозит приличный штраф — пятикратный размера стоимости товара, который они пытались продать.