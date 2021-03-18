Житель Рыбинского района открыл стрельбу из ружья по собственному дому

Инцидент случился в селе Новая Солянка. Мужчина выпил и решил устроить розыгрыш для жены. Он выстрелил из ружья во входную дверь дома и убежал. Полицейские нашли его в лесу, где он пытался скрыться.

В ходе обыска в доме у его знакомого были обнаружены три незарегистрированных охотничьих ружья, патроны и гильзы, принадлежащие подозреваемому. Разрешения на все это у него не было.

Возбуждено уголовное дело в отношении стрелка сразу по двум статьям УК РФ: 119 ч.1 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 222 ч.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет по первой статье и до четырех лет по второй.