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В Ачинске произошла серьезная коммунальная авария

Главная Происшествия
Красноярск
12:15 18 Марта 2021
происшествия, общество, ачинск, в красноярском крае, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Авария на трубопроводе в Ачинске оставила без отопления около 35 тысяч человек. Чиновники обещают, что скоро теплоснабжение придёт в норму, но на данный момент в зоне отключения остаётся 117 жилых домов и 14 социальных объектов. Под отключение частично попали микрорайоны 3,4,5, ЮВР и квартал 7Б.

Сейчас полностью восстановить отопление удалось только в школах и детских садах, потому что в них подключили электрические бойлеры.

Как сообщает пресс-служба администрации Ачинска, на месте аварии продолжаются работы:

«Мониторинг ситуации специалистами проводится каждый час, городская КЧС продолжает свою работу до полного устранения аварийной ситуации».

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