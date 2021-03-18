В Ачинске произошла серьезная коммунальная авария

Авария на трубопроводе в Ачинске оставила без отопления около 35 тысяч человек. Чиновники обещают, что скоро теплоснабжение придёт в норму, но на данный момент в зоне отключения остаётся 117 жилых домов и 14 социальных объектов. Под отключение частично попали микрорайоны 3,4,5, ЮВР и квартал 7Б.

Сейчас полностью восстановить отопление удалось только в школах и детских садах, потому что в них подключили электрические бойлеры.

Как сообщает пресс-служба администрации Ачинска, на месте аварии продолжаются работы: