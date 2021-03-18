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Женщина с поддельными водительскими правами задержана в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
10:15 18 Марта 2021
общество, в красноярском крае, водитель, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Жительница Свердловского района попалась на использовании поддельного водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД задержали красноярку с документом, который имеет признаки подделки. Как позднее выяснили стражи порядка, два года назад женщина обучалась в автошколе, но не смогла сдать экзамен и не получила водительское удостоверение, поэтому она решила попросить помощи у знакомого. Мужчина пообещал решить этот вопрос и подарил ей поддельный документ.

Было возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.3 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Девушке грозит лишение свободы на срок до одного года.

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