Женщина с поддельными водительскими правами задержана в Красноярске

Жительница Свердловского района попалась на использовании поддельного водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД задержали красноярку с документом, который имеет признаки подделки. Как позднее выяснили стражи порядка, два года назад женщина обучалась в автошколе, но не смогла сдать экзамен и не получила водительское удостоверение, поэтому она решила попросить помощи у знакомого. Мужчина пообещал решить этот вопрос и подарил ей поддельный документ.

Было возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.3 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Девушке грозит лишение свободы на срок до одного года.