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Склон в Студгородке укрепят подпорной стеной

Главная Происшествия
Красноярск
09:55 18 Марта 2021
оползни, красноярск, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска ищет подрядчика, который разработает проект укрепления склона в Студгороде в районе домов на участке от ул. Дачная, 37 до 2-я Огородная, 25. Власти решили построить там подпорную стенку.

Аукцион на проектирование объекта опубликован на сайте госзакупок. Власти готовы заплатить за проектные работы более 30 млн рублей. Проектная документация должна быть готова к 26 ноября 2021 года. Только после этого будет решаться вопрос о выделении денег на само укрепление склона. Таким образом, строительство подпорной стены в Студгородке начнется не раньше 2022 года.

Напомним, что прошлой весной талые воды размыли склон около 16-этажки на ул. 2-я Огородная, 22а. По склону сползла часть автомобильной парковки около дома и фонарный столб. После этого прокуратура выявила многочисленные нарушения при проектировании высоток и приемке работ у застройщика.

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