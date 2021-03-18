Красноярка убила друга и спрятала расчлененное тело в холодильник

Жестокое преступление совершила жительница Ленинского района Красноярска. В ночь на 8 марта 39-летняя женщина и ее друг, который был младше на 12 лет, выпивали дома. Пара поссорилась, во время конфликта красноярка ударила молодого человека ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.

В течение восьми дней женщине удавалось скрывать преступление. Потом она решила расчленить тело, упаковала его в пакеты и спрятала в холодильник. После этого вызвала грузовое такси, чтобы вывезти набитый частями тела холодильник в другой район города.

«В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.