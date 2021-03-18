18 марта
Красноярск
погода -10 °C
73.1
 
€ 86.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярка убила друга и спрятала расчлененное тело в холодильник

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 18 Марта 2021
убийство, красноярск, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жестокое преступление совершила жительница Ленинского района Красноярска. В ночь на 8 марта 39-летняя женщина и ее друг, который был младше на 12 лет, выпивали дома. Пара поссорилась, во время конфликта красноярка ударила молодого человека ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.

В течение восьми дней женщине удавалось скрывать преступление. Потом она решила расчленить тело, упаковала его в пакеты и спрятала в холодильник. После этого вызвала грузовое такси, чтобы вывезти набитый частями тела холодильник в другой район города.

«В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники органов профилактики попали под следствие после пожара в Лесосибирске

Сотрудники органов профилактики попали под следствие после пожара в Лесосибирске

18 Марта 2021 г.
Их подозревают в халатности
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ задержали двух наркокурьеров в Емельяновском районе

Сотрудники ФСБ задержали двух наркокурьеров в Емельяновском районе

17 Марта 2021 г.
У них изъяли 40 килограммов наркотиков синтетического происхождения
Новости Красноярска: Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

17 Марта 2021 г.
Об этом сообщили в краевом правительстве
Новости Красноярска: В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

17 Марта 2021 г.
Трагедия произошла на улице Калинина
Новости Красноярска: Причиной пожара в Лесосибирске могло стать короткое замыкание электропроводки

Причиной пожара в Лесосибирске могло стать короткое замыкание электропроводки

17 Марта 2021 г.
Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики
Новости Красноярска: В пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей

В пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей

17 Марта 2021 г.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС
Новости компаний
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

17 Марта 2021 г.
Там разместили 20 картин международного арт-проекта "Ангелы мира"
Новости Красноярска: В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

18 Марта 2021 г.
Она сможет вместить 250 автомобилей
Новости Красноярска: Склон в Студгородке укрепят подпорной стеной

Склон в Студгородке укрепят подпорной стеной

18 Марта 2021 г.
Мэрия объявила торги на поиск подрядчика
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru