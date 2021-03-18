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Сотрудники органов профилактики попали под следствие после пожара в Лесосибирске

Главная Происшествия
Красноярск
08:31 18 Марта 2021
гибель, пожар, дети, следствие, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В отношении неустановленных сотрудников органов профилактики в Лесосибирске возбуждено уголовное дело после пожара, в котором погибли четверо детей. Их подозревают в халатности, которая стала причиной трагедии.

По данным Следственного комитета, семья, в которой воспитывались погибшие дети, с 2019 года состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении.

«При этом должностными лицами органов системы профилактики Лесосибирска меры к изъятию детей, находящихся в опасном положении, не принимались, контроль за условиями их проживания и состоянием жилого помещения, надлежащим образом не осуществлялся», - отметили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, что пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Лесосибирске произошел накануне ранним утром. Четверо детей погибли, 12-летний мальчик госпитализирован, у него ожоги 80 процентов тела. Также спаслась из пожара его бабушка. Ребенок и женщина рейсом санавиации доставлены в Красноярск.

 

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