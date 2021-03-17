17 марта
Красноярск
погода -1 °C
72.96
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сотрудники ФСБ задержали двух наркокурьеров в Емельяновском районе

Главная Происшествия
Красноярск
17:30 17 Марта 2021
происшествия, наркотики, фсб, красноярск, емельяново
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Правоохранительные органы задержали двух наркокурьеров, «синтетику» обнаружили в тайниках их автомобилей. В ходе спецоперации было установлено, что задержанные работали курьерами в оптовой межрегиональной сети и регулярно занимались поставками запрещенных препаратов.

Наркотики поставлялись через каналы из Забайкальского края в Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Клиенты оплачивали услуги курьеров биткоинами.

Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю сообщает, что Емельяновский районный суд назначил преступникам по 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

17 Марта 2021 г.
Об этом сообщили в краевом правительстве
Новости Красноярска: В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

17 Марта 2021 г.
Трагедия произошла на улице Калинина
Новости Красноярска: Причиной пожара в Лесосибирске могло стать короткое замыкание электропроводки

Причиной пожара в Лесосибирске могло стать короткое замыкание электропроводки

17 Марта 2021 г.
Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики
Новости Красноярска: В пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей

В пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей

17 Марта 2021 г.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС
Новости Красноярска: В краевой столице задержали подозреваемого в разбое

В краевой столице задержали подозреваемого в разбое

16 Марта 2021 г.
Мужчина совершил дерзкое нападение в Советском районе
Новости Красноярска: В «Школе космонавтики» в Железногорске отравились дети

В «Школе космонавтики» в Железногорске отравились дети

15 Марта 2021 г.
Следователи начали проверку
Новости компаний
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Счетная палата России указала на недостатки при проведении Универсиады в Красноярске

Счетная палата России указала на недостатки при проведении Универсиады в Красноярске

17 Марта 2021 г.
Эти ошибки учтут при подготовке летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге
Новости Красноярска: Красноярцы смогут поставить себе новую вакцину «ЭпиВакКорона»

Красноярцы смогут поставить себе новую вакцину «ЭпиВакКорона»

17 Марта 2021 г.
Ее поставки ожидаются весной
Новости Красноярска: ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

17 Марта 2021 г.
ЦРКК стал хедлайнером конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru