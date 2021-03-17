Сотрудники ФСБ задержали двух наркокурьеров в Емельяновском районе

Правоохранительные органы задержали двух наркокурьеров, «синтетику» обнаружили в тайниках их автомобилей. В ходе спецоперации было установлено, что задержанные работали курьерами в оптовой межрегиональной сети и регулярно занимались поставками запрещенных препаратов.

Наркотики поставлялись через каналы из Забайкальского края в Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Клиенты оплачивали услуги курьеров биткоинами.

Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю сообщает, что Емельяновский районный суд назначил преступникам по 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.