Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

18 марта в Лесосибирске объявлен день траура по погибшим детям в пожаре, который произошел минувшей ночью.

Напомним, крупный пожар случился в многоквартирном деревянном доме на улице Микрорайон Северный. Стихия унесла жизни четырех детей в возрасте от 2 до 17 лет. Также пострадал еще один ребенок 12 лет и бабушка, они госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время известно, что матери детей в квартире не было, а погибшие спали в момент начала возгорания. Известно, семья состояла на учете в органах соцзащиты и опеки.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным Следственного комитета, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания электропроводки и очаг возгорания находился в коридоре.