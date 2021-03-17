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Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

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Красноярск
17:15 17 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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18 марта в Лесосибирске объявлен день траура по погибшим детям в пожаре, который произошел минувшей ночью.

Напомним, крупный пожар случился в многоквартирном деревянном доме на улице Микрорайон Северный. Стихия унесла жизни четырех детей в возрасте от 2 до 17 лет. Также пострадал еще один ребенок 12 лет и бабушка, они госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время известно, что матери детей в квартире не было, а погибшие спали в момент начала возгорания. Известно, семья состояла на учете в органах соцзащиты и опеки.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным Следственного комитета, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания электропроводки и очаг возгорания находился в коридоре.

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