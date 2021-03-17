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Причиной пожара в Лесосибирске могло стать короткое замыкание электропроводки

Главная Происшествия
Красноярск
10:40 17 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Объявлена предварительная версия пожара в Лесосибирске, унесшего жизни четверых детей. По данным Следственного комитета, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Очаг возгорания находится в коридоре.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В пожаре в многоквартирном деревянном доме в Лесосибирске погибли четверо детей от 2 до 17 лет, 12-летний брат погибших и бабушка госпитализированы. Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура. На место происшествия выехал прокурор города.

Причиной пожара в Лесосибирске могло стать короткое замыкание электропроводки

Представители надзорного ведомства намерены дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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