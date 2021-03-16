В краевой столице задержали подозреваемого в разбое

Стражи порядка в краевом центре задержали мужчину, который причастен к разбойному нападению на офис компании по микрозаймам, расположенном в Советском районе.

Дерзкое преступление было совершено на мартовских праздниках. Известно, что нападавший был вооружен ножом и под угрозами применения насилия он заставил сотрудницу офиса отдать 33 тысячи рублей, а после чего скрылся в неизвестном направлении.

Следователям удалось установить, что к нападению причастен ранее не судимый 40-летний мужчина, который после совершения преступления уехал на вахту в Мотыгинский район.

Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Теперь злоумышленник может провести за решеткой до 10 лет лишения свободы.