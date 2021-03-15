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В «Школе космонавтики» в Железногорске отравились дети

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Красноярск
16:45 15 Марта 2021
школа, отравление, дети, питание, железногорск, в красноярском крае, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В ЗАТО Железногорск выявлены факты отравления детей в учебном учреждении. По данным следственного комитета, ученики «Школы космонавтики» массово начали жаловаться на боли в животе и обратились за медицинской помощью. Всего отравились 17 учащихся, 3 из которых были госпитализированы.

Следователи выяснили, что вечером в пятницу, 12 марта, дети ужинали в школьной столовой. Сейчас там работают специалисты управления №51 ФМБА России и устанавливают источник заражения. После проверки следователями будет принято процессуальное решение.    

Отметим, что поставками продуктов питания в школу космонавтики занимается КГБУ «Центр питания».

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