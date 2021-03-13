Начальник красноярского отдела полиции задержан за взятку

Начальник отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» Юрий Островский задержан за взятку.

Как сообщили в ГУ Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия, за 660 тысяч рублей он обещал поменять статью подозреваемому на более мягкую.

Следователи рассказали, что к полицейскому с такой просьбой обратился знакомый, который таким образом хотел помочь своему другу.

В процессе передачи денег накануне, 12 марта, Островский был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело возбуждено.

Известно, что начальник отдела полиции начал свою работу в органах еще в 1987 году «опером» в уголовном розыске. На нынешней должности он с 2015 года.