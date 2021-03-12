Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

Сотрудник полиции, которого подозревают в участии в незаконной сделке с драгметаллами, уволен из органов внутренних дел. В региональном МВД подтвердили, что сотрудник ведомства причастен к преступлению. Контракт с силовиком, который совершил проступок, порочащий честь сотрудника органа внутренних дел, расторгнут в феврале 2021 года.

Ранее Sibnovosti.ru сообщили, что трое красноярцев подозреваются в незаконной сделке с драгоценными металлами.

По версии следователей, с ноября прошлого года по январь 2021 года они незаконно хранили и перевозили шесть слитков золота стоимостью 4 миллиона рублей. У мужчин было намерение продать золото. Однако до совершения незаконной сделки слитки были изъяты сотрудниками ФСБ в гараже одного из подозреваемых.