Красноярские «бизнесмены» продавали неизвестные масло и творог под известным брендом

В Красноярске выявили предприятие-фантом. Горе-бизнесмены продавали масло и творог неизвестного происхождения, при этом выставляли себя за известное в Красноярском крае предприятие «Солгон» из Ужурского района.

Подделки выявили в Управлении регионального Россельхознадзора. Всего было произведено 4,5 тонны творога и 49,1 тонны сливочного масла. На упаковке выпускаемой продукции указывалось, что ее производитель – «Акционерное общество «Солгон».

«Выработанная таким образом продукция направлена на вторую площадку ООО «ССС», которая находится в городе Красноярске, откуда в дальнейшем автомобильным транспортом направлена в адреса индивидуальных предпринимателей Республик Башкортостан и Удмуртия, а также Воронежской, Иркутской, Оренбургской, Свердловской, Тамбовской областей», - рассказали в ведомстве.

В самой компании «Солгон» заявили, что не давали разрешение на производство молочной продукции под своим наименованием и никакого отношения к производителю не имеют.

Всех получателей продукции неизвестного происхождения уведомили о факте подделки товара.