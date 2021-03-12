12 марта
Красноярск
погода -7 °C
73.5
 
€ 87.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Молодого преподавателя СФУ подозревают во взятках

Главная Происшествия
Красноярск
08:57 12 Марта 2021
взятка, коррупция, сфу, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Старшего преподавателя Сибирского федерального университета подозревают во взятках. По данным Следственного комитета, 29-летний сотрудник кафедры Горные машины и комплексы Института горного дела, геологии и геотехнологий получил от студентов 56 тысяч рублей. За эту сумму он обещал группе выдать допуски к экзамену без выполнения и защиты лабораторных работ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 27 ноября 2019 года в вечернее время подозреваемый получил от студента денежные средства в сумме 56 тысяч рублей, собранные от всех студентов группы, за проставление им допуска к экзамену по предмету «Горные машины и оборудование для подземных работ». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В силовом ведомстве добавили, что преподаватель полностью признал свою вину и раскаялся.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «КрасКом» провел экстренный отбор проб воды в Студгородке

«КрасКом» провел экстренный отбор проб воды в Студгородке

12 Марта 2021 г.
Жители снова пожаловались на мутную воду
Новости Красноярска: Сотрудника полиции подозревают в незаконной сделке с драгметаллами

Сотрудника полиции подозревают в незаконной сделке с драгметаллами

11 Марта 2021 г.
Об этом стало известно Sibnovosti.ru из собственного источника
Новости Красноярска: Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

11 Марта 2021 г.
Следственный комитет проводит проверку
Новости Красноярска: В Манском районе сироты получили непригодное для жизни жилье

В Манском районе сироты получили непригодное для жизни жилье

11 Марта 2021 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности
Новости Красноярска: В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

10 Марта 2021 г.
Две девочки сбежали из дома
Новости Красноярска: В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

9 Марта 2021 г.
Устройство изъяли сотрудники службы судебных приставов
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Участники публичных слушаний не поддержали запрет реагентов в Красноярске

Участники публичных слушаний не поддержали запрет реагентов в Красноярске

11 Марта 2021 г.
Авторы предлагают отказаться от снегоплавильных материалов на магистралях без ливневок
Новости Красноярска: Центр медицинской помощи En+ Group провел более 7000 консультаций по вопросам COVID-19

Центр медицинской помощи En+ Group провел более 7000 консультаций по вопросам COVID-19

11 Марта 2021 г.
Их проводят лучшие врачи-терапевты
Новости Красноярска: Музей-заповедник «Шушенское» отметит Масленицу онлайн

Музей-заповедник «Шушенское» отметит Масленицу онлайн

12 Марта 2021 г.
Праздничная программа назначена на 13 и 14 марта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru