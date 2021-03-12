Молодого преподавателя СФУ подозревают во взятках

Старшего преподавателя Сибирского федерального университета подозревают во взятках. По данным Следственного комитета, 29-летний сотрудник кафедры Горные машины и комплексы Института горного дела, геологии и геотехнологий получил от студентов 56 тысяч рублей. За эту сумму он обещал группе выдать допуски к экзамену без выполнения и защиты лабораторных работ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 27 ноября 2019 года в вечернее время подозреваемый получил от студента денежные средства в сумме 56 тысяч рублей, собранные от всех студентов группы, за проставление им допуска к экзамену по предмету «Горные машины и оборудование для подземных работ». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В силовом ведомстве добавили, что преподаватель полностью признал свою вину и раскаялся.