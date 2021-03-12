«КрасКом» провел экстренный отбор проб воды в Студгородке

«КрасКом» провел экстренный отбор проб холодной и горячей воды в многоэтажке на ул. Дачная, 35а в Студгородке. Жители снова пожаловались, что из кранов течет мутная жидкость.

Оказалось, что причина загрязнения в работах на сетях внутри дома, которые проводила управляющая компания.

«В УК «Эдельвейс-сервис», которая обслуживает этот дом, заявили, что они работ не проводят и отобрать пробы на вводе в здание лаборантов «КрасКома» не пустят. Чтобы попасть в дом, «КрасКом» обратился за помощью к администрации Октябрьского района и жителям дома, которые позволили взять пробы воды у них в квартирах», - сообщили в пресс-службе «КрасКома».

По данным Водоканала, управляющая компания проводила настройку оборудования индивидуального теплового пункта. Жителей о работах не предупредили, между тем они негативно сказались на качестве подаваемой в квартиры воды.

Холодная вода на водозаборе «Гремячий лог» и в квартирах жителей ул. Дачная, 35а соответствует гигиеническим нормативам, заверили в «КрасКоме».

Напомним, что в конце января-начале февраля в Студгородке произошли массовые отравления жителей водой из-под крана. Причины ЧП по-прежнему устанавливаются.