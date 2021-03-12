12 марта
Красноярск
погода -7 °C
73.5
 
€ 87.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«КрасКом» провел экстренный отбор проб воды в Студгородке

Главная Происшествия
Красноярск
08:23 12 Марта 2021
вода, загрязнение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«КрасКом» провел экстренный отбор проб холодной и горячей воды в многоэтажке на ул. Дачная, 35а в Студгородке. Жители снова пожаловались, что из кранов течет мутная жидкость.

Оказалось, что причина загрязнения в работах на сетях внутри дома, которые проводила управляющая компания.

«В УК «Эдельвейс-сервис», которая обслуживает этот дом, заявили, что они работ не проводят и отобрать пробы на вводе в здание лаборантов «КрасКома» не пустят. Чтобы попасть в дом, «КрасКом» обратился за помощью к администрации Октябрьского района и жителям дома, которые позволили взять пробы воды у них в квартирах», - сообщили в пресс-службе «КрасКома».

По данным Водоканала, управляющая компания проводила настройку оборудования индивидуального теплового пункта. Жителей о работах не предупредили, между тем они негативно сказались на качестве подаваемой в квартиры воды.

Холодная вода на водозаборе «Гремячий лог» и в квартирах жителей ул. Дачная, 35а соответствует гигиеническим нормативам, заверили в «КрасКоме».
Напомним, что в конце января-начале февраля в Студгородке произошли массовые отравления жителей водой из-под крана. Причины ЧП по-прежнему устанавливаются.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Молодого преподавателя СФУ подозревают во взятках

Молодого преподавателя СФУ подозревают во взятках

12 Марта 2021 г.
Он получил от студентов 56 тысяч рублей
Новости Красноярска: Сотрудника полиции подозревают в незаконной сделке с драгметаллами

Сотрудника полиции подозревают в незаконной сделке с драгметаллами

11 Марта 2021 г.
Об этом стало известно Sibnovosti.ru из собственного источника
Новости Красноярска: Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

11 Марта 2021 г.
Следственный комитет проводит проверку
Новости Красноярска: В Манском районе сироты получили непригодное для жизни жилье

В Манском районе сироты получили непригодное для жизни жилье

11 Марта 2021 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности
Новости Красноярска: В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

В Красноярске родителей будут судить за истязания и оставление в опасности дочерей

10 Марта 2021 г.
Две девочки сбежали из дома
Новости Красноярска: В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

В Красноярске подсудимый пытался пронести в суд сигнальную ракету

9 Марта 2021 г.
Устройство изъяли сотрудники службы судебных приставов
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Крупные выставки пройдут в МВДЦ «Сибирь» с 17 по 20 марта

Крупные выставки пройдут в МВДЦ «Сибирь» с 17 по 20 марта

12 Марта 2021 г.
«Красноярская ярмарка» открывает сезон строительных выставок
Новости Красноярска: Еще 13 человек в Красноярском крае скончались от коронавируса

Еще 13 человек в Красноярском крае скончались от коронавируса

11 Марта 2021 г.
Всего было зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19
Новости Красноярска: В Красноярске резко похолодает в выходные

В Красноярске резко похолодает в выходные

12 Марта 2021 г.
В пятницу воздух прогреется до +4 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru