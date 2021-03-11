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Трех мужчин подозревают в незаконной сделке с драгметаллами

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Красноярск
15:59 11 Марта 2021
преступник, золото, полиция, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, фсб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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По информации источника Sibnovosti.ru в правоохранительных органах в краевом центре возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, которых подозревают в незаконной сделке с драгоценными металлами.

По версии следователей, с ноября прошлого года по январь 2021 года подозреваемые незаконно хранили и перевозили 6 слитков золота стоимостью 4 миллиона рублей.

Стоит отметить, что операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ. В гараже одного из подозреваемых слитки были изъяты до незаконной продажи.

По неподтвержденной информации, один из задержанных мужчин является действующим сотрудником полиции.

В настоящее следователи выясняют все детали совершенного преступления.

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