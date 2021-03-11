Сотрудника полиции подозревают в незаконной сделке с драгметаллами

По информации источника Sibnovosti.ru в правоохранительных органах в краевом центре возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, которых подозревают в незаконной сделке с драгоценными металлами.

По версии следователей, с ноября прошлого года по январь 2021 года подозреваемые незаконно хранили и перевозили 6 слитков золота стоимостью 4 миллиона рублей.

Стоит отметить, что операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ. В гараже одного из подозреваемых слитки были изъяты до незаконной продажи.

По неподтвержденной информации, один из задержанных мужчин является действующим сотрудником полиции.

В настоящее следователи выясняют все детали совершенного преступления.