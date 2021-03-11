Мать в Ужурском районе истязала четверых детей

Следственный комитет проводит проверку после сообщения федерального канала об истязаниях над детьми в Ужурском районе. Мать четверых детей в деревне Усть-Изыкчуль злоупотребила спиртным. Старшие дочки рассказали, что она их избивала. Силовики усмотрели в действиях матери признаки преступления по статье «истязание», а сотрудники органов системы профилактики могут попасть под следствие за «халатность».

«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту начата процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно об издевательствах над детьми в поселке Бор Назаровского района. Мать малышей находится под арестом – подруга сняла на видео, как молодая женщина бьет полуторогодовалого сына. Малыш и его старшая сестра изъяты из семьи.